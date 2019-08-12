Названы области с наихудшим качеством газа
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В июле жителям Львовской области поставлялся газ с наименьшей теплотой сгорания - 8076-8954 ккал/куб. м. Об этом свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз", передает УНН.
Также, по данным компании, низкая теплота сгорания газа в июле была в Луганской (8147-9023 ккал/куб. м), Харьковской (8217-9098 ккал/куб. м), Закарпатской (8217-9109 ккал/куб. м) областях.
Самая высокая теплота сгорания газа в июле была в Ивано-Франковской (8408-9308 ккал/куб. м), Черновицкой (8364-9264 ккал/куб. м) и Донецкой (8342-9241 ккал/куб. м) областях.
В целом же, по данным Укртрансгаза, средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в июле, составляет 8252 ккал/куб. м (при норме стандарта 7600 ккал/куб. м).
Напомним, Украина заполнила свои ПХГ газом на 53%.