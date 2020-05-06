Львівщина залишається лідером за найгіршою якістю газу - Оператор ГТС України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У квітні жителям Львівської області постачався газ із найменшою теплотою згоряння - 8157-9043 ккал/куб. м. Про це свідчать дані сайту Оператор ГТС України, передає УНН.
“Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України у квітні 2020 року, становить 8 250 ккал/куб. м (при нормі стандарту 7 600 ккал/куб. м)”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що найнижча теплота згоряння газу в квітні була у Львівській області - 8157-9043 ккал/куб. м, а найвища - у Сумській області - 8360-9250 ккал/куб. м.
Зазначається, що інформація надходить ГТС з 65 вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій, які розташовані в різних точках України на ключових вузлах газотранспортної системи та атестовані згідно з вимогами чинного законодавства.
Нагадаємо, в серпні 2019 року Львівська область також була лідером за найгіршою якістю газу.