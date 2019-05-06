Луценко заявил о необходимости приравнять нападения на культовые сооружения к терактам

"Нам нужно ввести уголовную ответственность за организации, которые навязывают и практикуют язык вражды. Ее сейчас нет. Вторая позиция - мы должны приравнять любые нападения на религиозные и культовые сооружения к террористическим актам, так как они несут за собой ту же угрозу для государства и общественного порядка. Третье - мы должны принять закон о коллаборационизме, который отрицает право украинского государства на существование не менее, чем право Израиля на собственное государство. Эти три вещи очень важны", - сказал он.

Напомним, ранее в СБУ назвали факты деятельности иностранных спецслужб с разжигания антисемитизма.