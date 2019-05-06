Луценко заявив про необхідність прирівняти напади на культові споруди до терактів

"Нам потрібно ввести кримінальну відповідальність за організації, які нав’язують і практикують мову ворожнечі. Її зараз немає. Друга позиція – ми маємо прирівняти будь-які напади на релігійні і культові споруди до терористичних актів, бо вони несуть за собою ту саму загрозу для держави і громадського спокою. Третє – ми маємо прийняти закон про колаборанство, який заперечує право української держави на існування не менше, ніж право Ізраїлю на власну державу. Ці три речі є дуже важливими", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у СБУ назвали факти діяльності іноземних спецслужб з розпалювання антисемітизму.