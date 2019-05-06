Луценко заявив про необхідність прирівняти напади на культові споруди до терактів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Україна має ввести кримінальну відповідальність за організації, які нав’язують і практикують мову ворожнечі, прирівняти будь-які напади на релігійні і культові споруди до терористичних актів та прийняти закон про колаборанство. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, виступаючи на Київському єврейському форумі, передає кореспондент УНН.

"Нам потрібно ввести кримінальну відповідальність за організації, які нав’язують і практикують мову ворожнечі. Її зараз немає. Друга позиція – ми маємо прирівняти будь-які напади на релігійні і культові споруди до терористичних актів, бо вони несуть за собою ту саму загрозу для держави і громадського спокою. Третє – ми маємо прийняти закон про колаборанство, який заперечує право української держави на існування не менше, ніж право Ізраїлю на власну державу. Ці три речі є дуже важливими", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у СБУ назвали факти діяльності іноземних спецслужб з розпалювання антисемітизму.

Українські Національні Новини

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