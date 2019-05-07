Генпрокурор зарегистрировал производство против советника Зеленского

"Я бы хотел обратить внимание и новоизбранного Президента, и его команды о нецелесообразности использования информационных атак на генерального прокурора для того, чтобы защитить лично отдельно членов команды Зеленского. Я говорю об Александре Данилюке, уголовное производство в отношении которого, связанное с нечестным заполнением деклараций, я зарегистрировал и направил по подследственности в НАБУ и САП", - сказал генпрокурор.

По его словам, сразу после открытия производства от команды Зеленского стали раздаваться заявления о целесообразности отставки генпрокурора.

В то же время, Луценко отметил, что готов и открыт к сотрудничеству с новоизбранным Президентом.

Как сообщал УНН, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не собирается писать заявление об отставке.