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Генпрокурор зарегистрировал производство против советника Зеленского

Генпрокурор зарегистрировал производство против советника Зеленского

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко зарегистрировал и направил по подследственности в НАБУ и САП производство, связанное с нечестным заполнением деклараций, в отношении советника новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского Александра Данилюка. Об этом Луценко сообщил журналистам во вторник в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Я бы хотел обратить внимание и новоизбранного Президента, и его команды о нецелесообразности использования информационных атак на генерального прокурора для того, чтобы защитить лично отдельно членов команды Зеленского. Я говорю об Александре Данилюке, уголовное производство в отношении которого, связанное с нечестным заполнением деклараций, я зарегистрировал и направил по подследственности в НАБУ и САП", - сказал генпрокурор.

По его словам, сразу после открытия производства от команды Зеленского стали раздаваться заявления о целесообразности отставки генпрокурора.

В то же время, Луценко отметил, что готов и открыт к сотрудничеству с новоизбранным Президентом.

Как сообщал УНН, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не собирается писать заявление об отставке.

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