Генпрокурор зареєстрував провадження щодо радника Зеленського

"Я б хотів звернути увагу і новообраного Президента, і його команди про недоцільність використання інформаційних атак на генерального прокурора для того, щоб захистити особисто окремо членів команди Зеленського. Я кажу про Олександра Данилюка, кримінальне провадження щодо якого, пов’язане з нечесним заповненням декларацій, я зареєстрував і направив за підслідністю до НАБУ і САП", - сказав генпрокурор.

З його слів, одразу після відкриття провадження від команди Зеленського почали лунати заяви про доцільність відставки генпрокурора.

Водночас, Луценко зазначив, що готовий і відкритий до співпраці з новообраним Президентом.

Як повідомляв УНН, раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що не збирається писати заяву про відставку.