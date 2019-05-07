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Генпрокурор зареєстрував провадження щодо радника Зеленського

Генпрокурор зареєстрував провадження щодо радника Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко зареєстрував і направив за підслідністю до НАБУ і САП провадження, пов’язане з нечесним заповненням декларацій, щодо радника новообраного Президента України Володимира Зеленського Олександра Данилюка. Про це Луценко повідомив журналістам у вівторок у Києві, передає кореспондент УНН.

"Я б хотів звернути увагу і новообраного Президента, і його команди про недоцільність використання інформаційних атак на генерального прокурора для того, щоб захистити особисто окремо членів команди Зеленського. Я кажу про Олександра Данилюка, кримінальне провадження щодо якого, пов’язане з нечесним заповненням декларацій, я зареєстрував і направив за підслідністю до НАБУ і САП", - сказав генпрокурор.

З його слів, одразу після відкриття провадження від команди Зеленського почали лунати заяви про доцільність відставки генпрокурора.

Водночас, Луценко зазначив, що готовий і відкритий до співпраці з новообраним Президентом.

Як повідомляв УНН, раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що не збирається писати заяву про відставку.

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