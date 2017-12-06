Луценко призвал "прекратить словесные баталии" и сотрудничать НАБУ и САП
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Генеральный Прокурор Украины Юрий Луценко призвал руководителей силовых структур Украины, включая НАБУ и САП, прекратить "словесные баталии" и сотрудничать ради результата. Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде, передает УНН.
"Успех будет у того, кто будет идти вперед и опираться на сотрудничество. Я к нему открыт и для парламента, и ко всем правоохранительных органов, включая САП и НАБУ", - отметил генпрокурор.
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Луценко также подчеркнул, что, согласно действующему законодательству, генеральный прокурор, в отличие от НАБУ, лишен возможности подписывать подозрение действующим руководителям, которых поймали на коррупции.
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"Призываю всех к работе на результат и прекратить шоу и перекидыванние словесными баталиями, особенно между руководителями силовых структур", - сказал он.
Напомним, 5 декабря, Генеральный прокурор Юрий Луценко попросил председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия направить телеграммы директору НАБУ Артему Сытнику и руководителю САП Назару Холодницкому, которые сейчас находятся в Вашингтоне, чтобы они смогли выступить в парламенте.
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