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Луценко призвал "прекратить словесные баталии" и сотрудничать НАБУ и САП

Луценко призвал "прекратить словесные баталии" и сотрудничать НАБУ и САП

Киев  •  УНН

 • 10737 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Генеральный Прокурор Украины Юрий Луценко призвал руководителей силовых структур Украины, включая НАБУ и САП, прекратить "словесные баталии" и сотрудничать ради результата. Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде, передает УНН.

"Успех будет у того, кто будет идти вперед и опираться на сотрудничество. Я к нему открыт и для парламента, и ко всем правоохранительных органов, включая САП и НАБУ", - отметил генпрокурор.

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Луценко также подчеркнул, что, согласно действующему законодательству, генеральный прокурор, в отличие от НАБУ, лишен возможности подписывать подозрение действующим руководителям, которых поймали на коррупции.

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"Призываю всех к работе на результат и прекратить шоу и перекидыванние словесными баталиями, особенно между руководителями силовых структур", - сказал он.

Напомним, 5 декабря, Генеральный прокурор Юрий Луценко попросил председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия направить телеграммы директору НАБУ Артему Сытнику и руководителю САП Назару Холодницкому, которые сейчас находятся в Вашингтоне, чтобы они смогли выступить в парламенте.

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