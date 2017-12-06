Луценко закликав "припинити словесні баталії" і співпрацювати НАБУ і САП
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Генеральний Прокурор України Юрій Луценко закликав керівників силових структур України, включаючи НАБУ і САП, припинити “словесні баталії” та співпрацювати заради результату. Про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді, передає УНН.
“Успіх буде в того, хто буде йти вперед і опиратись на співпрацю. Я до неї відкритий і для парламенту, і до усіх правоохоронних органів, включаючи САП і НАБУ”, — зазначив генпрокурор.
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Луценко також підкреслив, що, відповідно до чинного законодавства, генеральний прокурор, на відміну від НАБУ, позбавлений можливості підписувати підозру діючим керівникам, яких спіймали на корупції.
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“Закликаю всіх до роботи на результат і припинити шоу і перекидування словесними баталіями, особливо між керівниками силових структур”, — сказав він.
Нагадаємо, 5 грудня, Генеральний прокурор Юрій Луценко попросив голову Верховної Ради України Андрія Парубія направити телеграми директору НАБУ Артему Ситнику та керівнику САП Назару Холодницькому, які зараз перебувають у Вашингтоні, аби вони змогли виступити у парламенті.
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