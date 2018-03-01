Луценко: за два месяца "на горячем" задержали почти 1,7 тыс. коррупционеров
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. За два месяца этого года "на горячем" задержали 1682 коррупционеров. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"После рекордных 9425 задержанных и 1692 осужденных за коррупцию в прошлом году ГПУ активно работает и в новом 2018 году. За два месяца у нас уже новых 1682 задержанных с поличным коррупционеров", - сообщил Ю.Луценко.
Напомним, в Киевской области чиновники-"махинаторы" требовали более 1 млн грн взятки за землю умерших.
Как сообщал УНН, названы топ-5 стран, где оставили свой след украинские коррупционеры.