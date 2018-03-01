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Луценко: за два місяці "на гарячому" затримали майже 1,7 тис. корупціонерів

Луценко: за два місяці "на гарячому" затримали майже 1,7 тис. корупціонерів

Київ • УНН

 • 10507 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. За два місяці цього року "на гарячому" затримали 1682 корупціонерів. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

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"Після рекордних 9425 затриманих і 1692 засуджених за корупцію минулого року ГПУ активно працює і в новому 2018-му. За два місяці маємо вже нових 1682 затриманих на гарячому корупціонерів", - повідомив Ю.Луценко.

Нагадаємо, на Київщині чиновники-"махінатори" вимагали понад 1 млн грн хабара за землю померлих.

Як повідомляв УНН, названо топ-5 країн, де залишили свій слід українські корупціонери.

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