Луценко: за два місяці "на гарячому" затримали майже 1,7 тис. корупціонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. За два місяці цього року "на гарячому" затримали 1682 корупціонерів. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Після рекордних 9425 затриманих і 1692 засуджених за корупцію минулого року ГПУ активно працює і в новому 2018-му. За два місяці маємо вже нових 1682 затриманих на гарячому корупціонерів", - повідомив Ю.Луценко.
Нагадаємо, на Київщині чиновники-"махінатори" вимагали понад 1 млн грн хабара за землю померлих.
Як повідомляв УНН, названо топ-5 країн, де залишили свій слід українські корупціонери.