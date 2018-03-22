Луценко: есть факты предоставления оружия со стороны РФ для терактов в Киеве

"У нас есть факты, доказывающие участие РФ, как врага украинского государства, в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к совершению террористического акта против высшего руководства государства, мирного населения украинской столицы с целью свержения конституционного строя", - заявил Луценко.

Как сообщал УНН, Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан хотели обстрелять кортеж Президента Украины с применением крупнокалиберной винтовки, которая производится на территории оккупированного Донбасса.