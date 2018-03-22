Луценко: есть факты предоставления оружия со стороны РФ для терактов в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Есть факты, доказывающие участие Российской Федерации в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к совершению террористического акта против высшего руководства Украины. Об этом во время заседания регламентного комитета заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"У нас есть факты, доказывающие участие РФ, как врага украинского государства, в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к совершению террористического акта против высшего руководства государства, мирного населения украинской столицы с целью свержения конституционного строя", - заявил Луценко.
Как сообщал УНН, Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан хотели обстрелять кортеж Президента Украины с применением крупнокалиберной винтовки, которая производится на территории оккупированного Донбасса.