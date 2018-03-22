Луценко: є факти надання зброї з боку РФ для терактів у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Є факти, які доводять участь Російської Федерації в надання зброї особам, які запланували і готувалися до вчинення терористичного акту проти вищого керівництва України. Про це під час засідання регламентного комітету заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Ми маємо факти, які доводять участь РФ, як ворога української держави, в надання зброї особам, які запланували і готувалися до вчинення терористичного акту проти вищого керівництва держави, мирного населення української столиці з метою повалення конституційного ладу”, — заявив Ю.Луценко.
Як повідомляв УНН, Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що народний депутат Надія Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан хотіли обстріляти кортеж Президента України із застосуванням великокаліберної гвинтівки, що виробляється на території окупованого Донбасу.