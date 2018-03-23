Луценко считает, что Савченко должен пройти принудительную психиатрическую экспертизу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что народного депутата Надежду Савченко следует отправить на принудительную психиатрическую экспертизу. Об этом он заявил во время заседании регламентного комитета, информирует УНН.
Перед этим он отметил, что Савченко обоснованно подозревается в совершении покушения на Президента Украины и совершения теракта в парламенте. При этом Луценко добавил, что помогал бы освободить депутата из плена даже “если бы знал о подготовке преступления”.
В ответ на обвинения Луценко, Савченко обвинила генпрокурора в “преступлениях на Майдане”, в частности в краже части пожертвований.
Со своей стороны генпрокурор отметил, что “Савченко должен отвечать перед законом, но только после проведения психиатрической экспертизы”.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил подозрение народному депутату Надежды Савченко.