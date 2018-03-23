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Луценко вважає, що Савченко має пройти примусову психіатричну експертизу

Луценко вважає, що Савченко має пройти примусову психіатричну експертизу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що народного депутата Надію Савченко слід відправити на примусову психіатричну експертизу. Про це він заявив під час засіданні Регламентного комітету, інформує УНН.

Перед цим він зазначив, що Савченко обгрунтовано підозрюється у вчиненні замаху на Президента України та здійснення теракту у парламенті. При цьому Луценко додав, що допомагав би звільнити депутату з полону навіть “якби знав про підготовку злочину”.

У відповідь на звинувачення Луценка, Савченко звинуватила генпрокурора у “злочинах на Майдані”, зокрема у крадіжці частині пожертв.

Зі свого боку генпрокурор зауважив, що “Савченко має відповідати перед законом, але тільки після проведення психіатричної експертизи”.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав і оголосив підозру народному депутатові Надії Савченко.

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