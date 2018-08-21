Луценко: ВР должна возобновить уголовную ответственность за контрабанду подакцизных товаров
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Верховная Рада Украины должна возобновить уголовную ответственность за контрабанду подакцизных товаров. Об этом сегодня во время брифинга в Киеве заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Верховная Рада должна вернуться к вопросу возобновления уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров", - сказал Луценко.
Напомним, что рынок поддельной водки в Украине достиг колоссальных масштабов. Об этом даже заявили в Европейском парламенте.
По их данным, наш теневой рынок спиртного достигает 60% и выводит из бюджетов около 360 млн евро.
В ЕС намерены самостоятельно бороться с украинским контрафактом, путем формирования открытых списков нелегальных производителей.
Такую инициативу европейцев уже поддержали и отечественные официальные производители алкоголя.
"Считаю, что это может иметь положительный эффект. Однако, помимо создания такого списка, важно привести акцизную политику нашего государства в сфере алкоголя к экономически обоснованным ставкам", - отметила по этому поводу глава совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.