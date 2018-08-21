Луценко: ВР має відновити кримінальну відповідальність за контрабанду підакцизних товарів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Верховна Рада України має відновити кримінальну відповідальність за контрабанду підакцизних товарів. Про це сьогодні під час брифінгу у Києві заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Верховна Рада має повернутися до питання відновлення кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів", - сказав Луценко.
Нагадаємо, що ринок підробленої горілки в Україні досяг колосальних масштабів. Про це навіть заявили в Європейському парламенті.
За їхніми даними, наш тіньовий ринок спиртного досягає 60% і виводить з бюджетів близько 360 млн євро.
У ЄС мають намір самостійно боротися з українським контрафактом, шляхом формування відкритих списків нелегальних виробників.
Таку ініціативу європейців уже підтримали і вітчизняні офіційні виробники алкоголю.
"Вважаю, що це може мати позитивний ефект. Однак, крім створення такого списку, важливо привести акцизну політику нашої держави в сфері алкоголю до економічно обгрунтованих ставок", - зазначила з цього приводу голова ради директорів Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.