Генпрокурор Луценко внес представление на Савченко в Раду
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко в четверг внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Документы по Савченко представлены в ВР", - сообщила она, обнародовав фотокопию соответствующего документа.
Так, в документе указано о внесении трех представлений и материалов, обосновывающих их.
Напомним, Генпрокурор Ю.Луценко ранее сегодня заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.