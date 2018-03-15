Генпрокурор Луценко вніс подання на Савченко в Раду
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко у четвер вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко. Про це повідомила речниця Генпрокурора Лариса Сарган у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Документи по Савченко подані до ВР", - повідомила вона, оприлюднивши фотокопію відповідного документу.
Так, у документі вказано про внесення трьох подань і матеріалів, які їх обгрунтовують.
Нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко раніше сьогодні заявив, що є незаперечні докази того, що народний депутат Надія Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.