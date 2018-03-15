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Генпрокурор Луценко вніс подання на Савченко в Раду

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко у четвер вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко. Про це повідомила речниця Генпрокурора Лариса Сарган у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Документи по Савченко подані до ВР", - повідомила вона, оприлюднивши фотокопію відповідного документу.

Так, у документі вказано про внесення трьох подань і матеріалів, які їх обгрунтовують.

Нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко раніше сьогодні заявив, що є незаперечні докази того, що народний депутат Надія Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

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