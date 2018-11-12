Луценко: Украина практически проиграла информационную войну
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. На сегодняшний день Украина практически проиграла информационную войну. Об этом во время заседания Совета регионального развития заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
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"...Давайте я вам посмею сказать - мы ее (информационную войну - ред.) практически проиграли. Все российские и олигархические каналы 24 часа в сутки зомбируют о том, что Украина проиграла все. Уже вот-вот ее объявят failed state (государство, которое не состоялось - ред.)", - заявил Луценко.
Ранее глава СБУ Василий Грицак заявлял, что перед предстоящими выборами президента Украины Кремль провоцирует противоречия между патриотически настроенной частью украинского политикума.