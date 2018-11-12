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Луценко: Україна практично програла інформаційну війну

Луценко: Україна практично програла інформаційну війну

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. На сьогоднішній день Україна практично програла інформаційну війну. Про це під час засідання Ради регіонального розвитку заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

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"...Давайте я вам посмію сказати – ми її (інформаційну війну – ред.) практично програли. Усі російські та олігархічні канали 24 години на добу зомбують про те, що Україна програла все. Вже ось-ось її оголосять failed state (держава, яка не відбулася – ред.)", - заявив Луценко.

Раніше голова СБУ Василь Грицак заявляв, що перед майбутніми виборами президента України Кремль провокує протиріччя між патріотично налаштованою частиною українського політикуму.

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