Кібератаки РФ як інструмент гібридної війни триватимуть і надалі - СБУ

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Агресор і надалі використовуватиме кібератаки як один з інструментів геополітичного впливу. Про це заявив заступник Голови СБУ Олег Фролов під час 1-ї Конференції високого рівня керівників антитерористичних відомств держав-членів ООН у Нью-Йорку, передає УНН.

“Низка потужних та складних кібератак, цинічних за задумом та катастрофічних за можливими наслідками, на комп’ютерні мережі енергетичного, банківського, транспортного секторів, галузі зв’язку вкотре засвідчили намір агресора використовувати кібератаки як один з інструментів геополітичного впливу”, — йдеться у заяві.

За словами заступника Голови СБУ, одним з ключових компонентів гібридної агресії проти України стала пропаганда, яка створила сприятливе підґрунтя для розгортання цілого арсеналу інших класичних та некласичних методів ведення війни, у тому числі використання НЗФ, ініціювання внутрішніх заворушень, а також кібератак та економічного тиску. При цьому Інтернет використовується для поширення радикальної ідеології, вербування прибічників та фінансування незаконної діяльності, пов’язаної з тероризмом.

У доповіді української делегації також йшлося про необхідність міжнародної консолідації зусиль у боротьбі з тероризмом та насильницьким екстремізмом.

“Важливо розуміти, що ці явища є дуже різновекторними, і форми та методи такої діяльності постійно розвиваються, у залежності від завдань, що ставлять перед собою терористичні організації та окремі країни-парії”, — зазначив під час виступу на форумі Олег Фролов.

Заступник Голови СБУ запевнив учасників форуму, що Україна повністю підтримує використання інформаційно-комунікаційних технологій виключно в цілях розвитку та відповідно до Статуту ООН.

“Конструктивний міжнародний діалог, який базується на принципах взаємної довіри та поваги до міжнародного права, є запорукою для запобігання та протидії незаконному використанню інформаційних технологій з терористичною метою”, — наголосив Олег Фролов, висловивши подяку організаторам заходу.

Раніше у РНБО виступили за розбудову кібернетичного щита України.

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