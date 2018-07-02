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Кибератаки РФ как инструмент гибридной войны будут продолжаться и в дальнейшем - СБУ

Кибератаки РФ как инструмент гибридной войны будут продолжаться и в дальнейшем - СБУ

Киев  •  УНН

 • 17808 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Агрессор и в дальнейшем будет использовать кибератаки как один из инструментов геополитического влияния. Об этом заявил заместитель главы СБУ Олег Фролов во время 1-й Конференции высокого уровня руководителей антитеррористических ведомств государств-членов ООН в Нью-Йорке, передает УНН.

“Ряд мощных и сложных кибератак, циничных по замыслу и катастрофических по возможным последствиям, на компьютерные сети энергетического, банковского, транспортного секторов, отрасли связи в очередной раз показали намерение агрессора использовать кибератаки как один из инструментов геополитического влияния”, — говорится в заявлении.

По словам заместителя главы СБУ, одним из ключевых компонентов гибридной агрессии против Украины стала пропаганда, которая создала питательную почву для развертывания целого арсенала других классических и неклассических методов ведения войны, в том числе использование НВФ, инициирование внутренних беспорядков, а также кибератак и экономического давления. При этом Интернет используется для распространения радикальной идеологии, вербовки сторонников и финансирования незаконной деятельности, связанной с терроризмом.

В докладе украинской делегации также говорилось о необходимости международной консолидации усилий в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом.

“Важно понимать, что эти явления являются очень разновекторными и формы и методы такой деятельности постоянно развиваются, в зависимости от задач, которые ставят перед собой террористические организации и отдельные страны-парии”, — отметил во время выступления на форуме Олег Фролов.

Замглавы СБУ заверил участников форума, что Украина полностью поддерживает использование информационно-коммуникационных технологий исключительно в целях развития и в соответствии с Уставом ООН.

“Конструктивный международный диалог, основанный на принципах взаимного доверия и уважения международного права, является залогом для предотвращения и противодействия незаконному использованию информационных технологий с террористической целью”, — подчеркнул Олег Фролов, выразив благодарность организаторам мероприятия.

Ранее в СНБО выступили за развертывание кибернетического щита Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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