У СБУ назвали інструменти, які Кремль використовуватиме для впливу на вибори в Україні

“Росія одночасно намагається консолідувати проросійський електорат навколо єдиного кандидата для приведення до влади в Україні проросійської політсили, зміни державного устрою та припинення міжнародної підтримки нашої країни”, ‒ сказав Грицак.

Серед інструментарія розвідувально-підривної діяльності Кремля голова СБУ виділив проведення інформаційних операцій, прямі акції впливу, політичні вбивства, теракти, кібертероризм, діяльність приватних військових кампаній.

“Нам потрібні правові механізми, які однаково ефективно блокували б поширення російської брехні і у Великобританії, і у Німеччині, і в Україні. Протидія у гібридній війні ‒ це не лише ефективна оборона, а й потужні контратакувальні дії. Бо найжахливіше для Кремля не лише оприлюднення його злочинів перед світовим співтовариством, але й донесення правди про справжній стан речей пересічним російським громадянам”, ‒ резюмував Грицак.

Нагадаємо, голова СБУ Василь Грицак провів робочу зустріч із міністром з питань безпеки Великої Британії Беном Воллесом, під час якої сторони досягли домовленостей про поглиблення двостороннього співробітництва у сфері протидії розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб та кіберзагрозам.