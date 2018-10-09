В СБУ назвали инструменты, которые Кремль будет использовать для влияния на выборы в Украине

“Россия одновременно пытается консолидировать пророссийский электорат вокруг единого кандидата для приведения к власти в Украине пророссийской политсилы, изменения государственного устройства и прекращения международной поддержки нашей страны”, — сказал Грицак.

Среди инструментария разведывательно-подрывной деятельности Кремля председатель СБУ выделил проведение информационных операций, прямые акции влияния, политические убийства, теракты, кибертерроризм, деятельность частных военных кампаний.

“Нам нужны правовые механизмы, которые одинаково эффективно блокировали бы распространение российской лжи и в Великобритании, и в Германии, и в Украине. Противодействие гибридной войне — это не только эффективная оборона, но и мощные контратакующие действия. Потому самое ужасное для Кремля не только обнародование его преступлений перед мировым сообществом, но и донесение правды об истинном положении вещей рядовым российским гражданам”, - резюмировал Грицак.

Напомним, председатель СБУ Василий Грицак провел рабочую встречу с министром по вопросам безопасности Великобритании Беном Уоллес, во время которой стороны достигли договоренности об углублении двустороннего сотрудничества в сфере противодействия разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб и киберугрозами.