Луценко рассказал, как реформировал ГПУ

"Нас стало на 25% меньше работающих в ГПУ, а наша заработная плата выросла в два раза. Это позволило людям жить честно на свою зарплату. Мы открыли нашу систему и объявили, что любые вакансии будут заполняться исключительно через компьютерные тесты. За это время мы набрали сотни новых людей, из которых 86% - люди, которые никогда не работали в прокуратуре. Эта молодая кровь - наша надежда", - отметил Луценко.

По его словам, также в ГПУ вместе с американскими коллегами создали Генеральную инспекцию - орган, который должен выявлять коррупционеров и предателей внутри системы, благодаря которой уже сотни таких нарушителей предстали перед судом.

Также Луценко отметил, что, благодаря реформе, Генерального прокурора лишили возможности назначать на должности и снимать с должностей в ГПУ людей. Теперь этим занимается орган самоуправления - квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров и Совет прокуроров, что положило конец "тоталитарным указаниям карательного типа, которые составляли систему тоталитаризма" в стране.

Кроме того, Генпрокуратуру лишили функций следствия и надзора.

"Это означает, что советская система карательной ГПУ демонтирована", - подытожил руководитель ведомства.

При этом он добавил, что за время своей работы в должности Генерального прокурора ГПУ добилась 2876 судебных приговоров в отношении коррупционеров, а также вернули 125 млрд грн от коррупционеров в Государственный бюджет.

Напомним, по оценке генпрокурора Юрия Луценко, в течение трех лет в Украине вынесли 2 тыс. 876 приговоров коррупционерам.