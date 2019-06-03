Луценко розповів, як реформував ГПУ

"Нас стало на 25% менше працюючих у ГПУ, а наша заробітна плата зросла в два рази. Це дало змогу людям жити чесно на свою зарплату. Ми відкрили нашу систему і оголосили, що будь-які вакансії будуть заповнюватись виключно через комп'ютерні тести. За цей час ми набрали сотні нових людей, з яких 86% - люди, які ніколи не працювали в прокуратурі. Ця молода кров – наша надія", - зазначив Луценко.

За його словами, також в ГПУ разом із американськими колегами започаткували Генеральну інспекцію – орган, який має виявляти корупціонерів і зрадників всередині системи, завдяки якій уже сотні таких порушників предстали перед судом.

Також Луценко наголосив, що, завдяки реформі, Генерального прокурора позбавили можливості призначати на посади і знімати з посад у ГПУ людей. Тепер цим займається орган самоуправління – Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів і Рада прокурорів, що поклало край "тоталітарним вказівкам карального типу, які складали систему тоталітаризму" в країні.

Крім того, Генпрокуратуру позбавили функцій слідства і нагляду.

"Це означає, що радянська система каральної ГПУ демонтована", - підсумував керівник відомства.

При цьому він додав, що за час своєї роботи на посаді Генерального прокурора ГПУ домоглась 2876 судових вироків відносно корупціонерів, а також повернули 125 млрд грн від корупціонерів до Державного бюджету.

Нагадаємо, за оцінкою Генпрокурора Юрія Луценко, протягом трьох років в Україні винесли 2 тис. 876 вироків корупціонерам.