Луценко рассказал, сколько томов в деле о коррупции налоговиков Януковича

"Сегодня мы передаем в суд 1100 томов дела так называемых вертолетных налоговиков. Более 50 руководителей налоговой системы Януковича. С 1100 томов доказываются хищения на сумму 104 млрд грн. Мы свою работу сделали, и Матиос сейчас грузит тома в Печерский суд лично", - отметил Генпрокурор на вопрос, почему на заседании ВСК отсутствует главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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При этом он пообещал предоставить соответствующие фотографии.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в отношении 30 подозреваемых по делу налоговиков времен экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.