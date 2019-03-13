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7 марта, 15:45 • 117515 просмотра

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7 марта, 13:58 • 118059 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 147733 просмотра

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7 марта, 06:35 • 116190 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140827 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Луценко рассказал, сколько томов в деле о коррупции налоговиков Януковича

Луценко рассказал, сколько томов в деле о коррупции налоговиков Януковича

Киев  •  УНН

 • 7179 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Генеральная прокуратура передает в суд 1100 томов дела о коррупции налоговиков времен экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время внеочередного расширенного заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и коррупции в "Укроборонпроме", передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы передаем в суд 1100 томов дела так называемых вертолетных налоговиков. Более 50 руководителей налоговой системы Януковича. С 1100 томов доказываются хищения на сумму 104 млрд грн. Мы свою работу сделали, и Матиос сейчас грузит тома в Печерский суд лично", - отметил Генпрокурор на вопрос, почему на заседании ВСК отсутствует главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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При этом он пообещал предоставить соответствующие фотографии.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в отношении 30 подозреваемых по делу налоговиков времен экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

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