Луценко рассказал, сколько томов в деле о коррупции налоговиков Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Генеральная прокуратура передает в суд 1100 томов дела о коррупции налоговиков времен экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время внеочередного расширенного заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и коррупции в "Укроборонпроме", передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы передаем в суд 1100 томов дела так называемых вертолетных налоговиков. Более 50 руководителей налоговой системы Януковича. С 1100 томов доказываются хищения на сумму 104 млрд грн. Мы свою работу сделали, и Матиос сейчас грузит тома в Печерский суд лично", - отметил Генпрокурор на вопрос, почему на заседании ВСК отсутствует главный военный прокурор Анатолий Матиос.
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При этом он пообещал предоставить соответствующие фотографии.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в отношении 30 подозреваемых по делу налоговиков времен экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.