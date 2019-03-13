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Луценко розповів, скільки томів у справі щодо корупції податківців Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Генеральна прокуратура передає до суду 1100 томів справи щодо корупції податківців часів екс-президента Віктора Януковича. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час позачергового розширеного засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних Силах України та корупції в "Укроборонпромі", передає кореспондент УНН.

"Сьогодні ми передаємо в суд 1100 томів справи так званих вертольотних податківців. Більше 50 керівників податкової системи часів Януковича. З 1100 томів доводиться розкрадання на суму 104 млрд грн. Ми свою роботу зробили, і Матіос зараз вантажить томи в Печерський суд особисто", - зазначив генпрокурор на запитання, чому на засіданні ТСК відсутній головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

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При цьому він пообіцяв надати відповідні фотографії.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування стосовно 30 підозрюваних у справі податківців часів екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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