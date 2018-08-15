У ГПУ розповіли про розслідування справи "податківців Клименка"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування стосовно 30 підозрюваних у справі податківців часів екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГПУ, передає УНН.
За даними прес-служби, під час слідства було зібрано докази для повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень 57 особами, у тому числі, 50 податківцями.
"На теперішній час досудове розслідування закінчено стосовно 30 підозрюваних, з яких дві особи за результатами судового розгляду отримали обвинувальні вироки, стосовно однієї особи провадження закрито внаслідок її смерті, ще 27 підозрюваним та 54 їх адвокатам 14.03.2018 надано доступ до матеріалів кримінального провадження", - розповіли у прокуратурі.
На сьогодні, як зазначили у відомстві, сторона захисту знайомиться з матеріалами справи, але троє підозрюваних та третина захисників до ознайомлення досі не приступили. Після закінчення цієї стадії обвинувальні акти будуть спрямовані до суду.
Досі, зауважили у прес-службі, встановлюється перебування ще 27 осіб, їх оголошено у розшук.
Крім того, у Генпрокуратурі поінформували, що під час розслідування 20 підозрюваних за клопотанням слідчих та рішенням суду перебували під вартою, стосовно решти семи судом було обрано запобіжний захід у вигляді застави на загальну суму 77 млн грн (з наступним зменшенням її розміру на суму близько 22 млн грн).
"Після того, як сплив встановлений законом максимальний строк тримання під вартою, що викликано великим обсягом роботи у справах, а також тривалістю призначених слідчими експертиз, судом було прийнято рішення про заміну підозрюваним раніше обраного запобіжного заходу", - пояснили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, після спецоперації МВС та ГПУ було затримано 23 податківців часів Клименка. Було проведено 454 обшуки у 15 областях України.
14 червня 2017 року Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що військова прокуратура повідомила про підозру колишньому міністрові доходів і зборів Олександру Клименку у завданні збитків державі на суму 96 млрд грн.