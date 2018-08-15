В ГПУ рассказали о расследовании дела "налоговиков Клименко"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в отношении 30 подозреваемых по делу налоговиков времен экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ, передает УНН.
По данным пресс-службы, в ходе следствия были собраны доказательства для сообщения о подозрении в совершении уголовных преступлений 57 лицами, в том числе, 50 налоговиками.
"В настоящее время досудебное расследование закончено в отношении 30 подозреваемых, из которых два человека по результатам судебного разбирательства получили обвинительные приговоры, в отношении одного лица производство закрыто вследствие его смерти, еще 27 подозреваемым и 54 их адвокатам 14.03.2018 предоставлен доступ к материалам уголовного производства", - рассказали в прокуратуре.
На сегодня, как отметили в ведомстве, сторона защиты знакомится с материалами дела, но трое подозреваемых и треть защитников к ознакомлению до сих пор не приступили. После окончания этой стадии обвинительные акты будут направлены в суд.
До сих пор, отметили в пресс-службе, устанавливается пребывание еще 27 человек, они объявлены в розыск.
Кроме того, в Генпрокуратуре сообщили, что в ходе расследования 20 подозреваемых по ходатайству следователей и по решению суда находились под стражей, в отношении остальных семи судом была избрана мера пресечения в виде залога на общую сумму 77 млн грн (с последующим уменьшением ее размера на сумму около 22 млн грн).
"После того, как истек установленный законом максимальный срок содержания под стражей, что вызвано большим объемом работы по делам, а также продолжительностью предназначенных следователями экспертиз, судом было принято решение о замене подозреваемым ранее избранной меры пресечения", - пояснили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, после спецоперации МВД и ГПУ задержали 23 налоговиков времен Клименко. Было проведено 454 обыска в 15 областях Украины.
14 июня 2017 года Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что военная прокуратура сообщила о подозрении бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко в нанесении ущерба государству на сумму 96 млрд грн.