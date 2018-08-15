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В ГПУ рассказали о расследовании дела "налоговиков Клименко"

Киев • УНН

 • 11965 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в отношении 30 подозреваемых по делу налоговиков времен экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ, передает УНН.

В ГПУ рассказали о расследовании дела "налоговиков Клименко"

По данным пресс-службы, в ходе следствия были собраны доказательства для сообщения о подозрении в совершении уголовных преступлений 57 лицами, в том числе, 50 налоговиками.

"В настоящее время досудебное расследование закончено в отношении 30 подозреваемых, из которых два человека по результатам судебного разбирательства получили обвинительные приговоры, в отношении одного лица производство закрыто вследствие его смерти, еще 27 подозреваемым и 54 их адвокатам 14.03.2018 предоставлен доступ к материалам уголовного производства", - рассказали в прокуратуре.

На сегодня, как отметили в ведомстве, сторона защиты знакомится с материалами дела, но трое подозреваемых и треть защитников к ознакомлению до сих пор не приступили. После окончания этой стадии обвинительные акты будут направлены в суд.

До сих пор, отметили в пресс-службе, устанавливается пребывание еще 27 человек, они объявлены в розыск.

Кроме того, в Генпрокуратуре сообщили, что в ходе расследования 20 подозреваемых по ходатайству следователей и по решению суда находились под стражей, в отношении остальных семи судом была избрана мера пресечения в виде залога на общую сумму 77 млн ​​грн (с последующим уменьшением ее размера на сумму около 22 млн грн).

"После того, как истек установленный законом максимальный срок содержания под стражей, что вызвано большим объемом работы по делам, а также продолжительностью предназначенных следователями экспертиз, судом было принято решение о замене подозреваемым ранее избранной меры пресечения", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, после спецоперации МВД и ГПУ задержали 23 налоговиков времен Клименко. Было проведено 454 обыска в 15 областях Украины.

14 июня 2017 года Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что военная прокуратура сообщила о подозрении бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко в нанесении ущерба государству на сумму 96 млрд грн.

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