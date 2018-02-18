Луценко рассказал о делах Майдана, которые суды еще не начали рассматривать
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о делах Майдана, которые, начиная с 2016 года, суды еще не начали рассматривать по неизвестным причинам. Об этом сегодня на открытии выставки памяти Героев Небесной Сотни в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Не могу не сказать о сопротивлении, нежелании судебной ветви власти сделать эти дела приоритетными. Достаточно вспомнить, что с 2016 года так и не начались судебные процессы по представлению материалов Генпрокуратуры по командиру 2-й роты "Беркута", заместителю командира 1-й роты "Беркута", сотрудников 1-й роты "Беркута", прокурора города Киева, начальника Днепровского УМВД и его заместителей, бывшего заместителя СБУ в Киевской области, трех бывших командиров "Беркута". Не понятно, почему с 16-го года суды так и не нашли возможности, хотя бы начать эти процессы", - сказал Луценко.
Напомним, от действий сотрудников правоохранительных органов в отношении активистов Майдана в 2013-2014 годах признаны потерпевшими 1800 человек.