Луценко рассказал о делах Майдана, которые суды еще не начали рассматривать

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 66040 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 80894 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 83613 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108271 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100702 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104712 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111672 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117102 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122833 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134361 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Луценко рассказал о делах Майдана, которые суды еще не начали рассматривать

Луценко рассказал о делах Майдана, которые суды еще не начали рассматривать

Киев  •  УНН

 • 13089 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о делах Майдана, которые, начиная с 2016 года, суды еще не начали рассматривать по неизвестным причинам. Об этом сегодня на открытии выставки памяти Героев Небесной Сотни в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Не могу не сказать о сопротивлении, нежелании судебной ветви власти сделать эти дела приоритетными. Достаточно вспомнить, что с 2016 года так и не начались судебные процессы по представлению материалов Генпрокуратуры по командиру 2-й роты "Беркута", заместителю командира 1-й роты "Беркута", сотрудников 1-й роты "Беркута", прокурора города Киева, начальника Днепровского УМВД и его заместителей, бывшего заместителя СБУ в Киевской области, трех бывших командиров "Беркута". Не понятно, почему с 16-го года суды так и не нашли возможности, хотя бы начать эти процессы", - сказал Луценко.

Напомним, от действий сотрудников правоохранительных органов в отношении активистов Майдана в 2013-2014 годах признаны потерпевшими 1800 человек.

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