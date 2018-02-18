Луценко розповів про справи Майдану, які суди ще не розпочали розглядати
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів про справи Майдану, які, починаючи з 2016 року, суди ще не розпочали розглядати з невідомих причин. Про це сьогодні на відкритті виставки пам’яті Героїв Небесної Сотні у Києві заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Не можу не сказати про опір, небажання судової гілки влади зробити ці справи пріоритетними. Достатньо згадати, що з 2016 року так і не розпочалися судові процеси за поданням матеріалів Генпрокуратури щодо командира 2-ї роти „Беркуту“, заступника командира 1-ї роти „Беркуту“, співробітників 1-ї роти „Беркуту“, прокурора міста Києва, начальника Дніпровського УМВС та його заступників, колишнього заступника СБУ у Київській області, трьох колишніх командирів „Беркуту“. Не зрозуміло, чому з 16-го року суди так і не знайшли можливості, хоча б розпочати ці процеси”, — сказав Луценко.
Нагадаємо, від дій співробітників правоохоронних органів щодо активістів Майдану у 2013-2014 роках визнано потерпілими 1800 осіб.