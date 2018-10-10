Луценко рассказал, на какую сумму прокуратура наложила арест на имущество на оккупированной территории Крыма

"По ходатайству прокуроров аресты наложены на имущество на сумму 4 млрд грн", - сказал Луценко.



Он отметил, что в целом пока предъявлено более 150 исков в суды на общую сумму более 200 млн грн и большинство из этих исков удовлетворены судами.



Как сообщал УНН, прокуратурой Автономной Республики Крым подозрение объявлено 456 лицам в отношении совершения преступления против основ национальной безопасности.



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Напомним, по состоянию на 2017 год в отношении "экс-прокурора Крыма" Поклонской было открыто два уголовных производства.