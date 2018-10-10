Луценко розповів, на яку суму прокуратура наклала арешт на майно на окупованій території Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Прокуратура АР Крим наклала арешт на майно, яке знаходиться на окупованій території півострова на загальну суму 4 млрд грн. Про це сьогодні в Києві на презентації стратегії розвитку прокуратури АР Крим впродовж 2019-2020 рр. повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"За клопотанням прокурорів арешти накладені на майно на суму 4 млрд грн", - сказав Луценко.
Він зазначив, що загалом наразі пред’явлено понад 150 позовів в суди на загальну суму понад 200 млн грн і більшість з цих позовів задоволені судами.
Як повідомляв УНН, прокуратурою Автономної Республіки Крим підозра оголошена 456 особам щодо вчинення злочину проти основ національної безпеки.
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Нагадаємо, станом на 2017 рік щодо "екс-прокурора Криму" Поклонської було відкрито два кримінальні провадження.