Луценко розповів, на яку суму прокуратура наклала арешт на майно на окупованій території Криму

"За клопотанням прокурорів арешти накладені на майно на суму 4 млрд грн", - сказав Луценко.



Він зазначив, що загалом наразі пред’явлено понад 150 позовів в суди на загальну суму понад 200 млн грн і більшість з цих позовів задоволені судами.



Як повідомляв УНН, прокуратурою Автономної Республіки Крим підозра оголошена 456 особам щодо вчинення злочину проти основ національної безпеки.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сьогодні статусу "підозрюваний" набула Наталія Поклонська



Нагадаємо, станом на 2017 рік щодо "екс-прокурора Криму" Поклонської було відкрито два кримінальні провадження.