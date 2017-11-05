Луценко связал убийство Аксельрода в Харькове с убийством Вороненкова
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко связал между собой убийство коммерсанта Эдуарда Аксерольд в Харькове с убийством бывшего российского депутата Дениса Вороненкова. Об этом Ю.Луценко написал в комментариях к посту в Facebook народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука, передает УНН.
"Аксельрод - связь Тюрина и Василенко по организации убийства Вороненкова. Следствие ГПУ верно определило Тюрина как заказчика", - написал генпрокурор.
Напомним, сегодня ночью на улице Клочковской в Харькове на парковке возле жилого дома неизвестный расстрелял автомобиль Audi, водитель погиб на месте.
Как выяснилось позже погибшим оказался Аксельрод Эдуард Леонидович 10.02.1972 года, который по сообщению нардепа Игоря Мосийчука, является коммерсант, дома как "Эдик Лепа".