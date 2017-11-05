Луценко связал убийство Аксельрода в Харькове с убийством Вороненкова

"Аксельрод - связь Тюрина и Василенко по организации убийства Вороненкова. Следствие ГПУ верно определило Тюрина как заказчика", - написал генпрокурор.

Напомним, сегодня ночью на улице Клочковской в Харькове на парковке возле жилого дома неизвестный расстрелял автомобиль Audi, водитель погиб на месте.

Как выяснилось позже погибшим оказался Аксельрод Эдуард Леонидович 10.02.1972 года, который по сообщению нардепа Игоря Мосийчука, является коммерсант, дома как "Эдик Лепа".