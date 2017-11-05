Луценко пов'язав вбивство Аксельрода в Харкові з вбивством Вороненкова
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко пов'язав між собою вбивство комерсанта Едуарда Аксерольда в Харкові з вбивством колишнього російського депутата Дениса Вороненкова. Про це Ю.Луценко написав в коментарях до посту в Facebook народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука, передає УНН.
"Аксельрод - зв'язок Тюріна і Василенко по організації вбивства Вороненкова. Слідство ГПУ вірно визначило Тюріна як замовника", - написав Генпрокурор.
Нагадаємо, сьогодні вночі на вулиці Клочківській в Харкові на парковці біля житлового будинку невідомий розстріляв автомобіль Audi, водій загинув на місці.
Як зясувалось пізніше загиблим виявився Аксельрод Едуард Леонідович 10.02.1972 року народження, який за повідомленням нардепа Ігоря Мосійчука, є комерсант, вдомий як "Едік Льопа".