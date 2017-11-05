Луценко пов'язав вбивство Аксельрода в Харкові з вбивством Вороненкова

"Аксельрод - зв'язок Тюріна і Василенко по організації вбивства Вороненкова. Слідство ГПУ вірно визначило Тюріна як замовника", - написав Генпрокурор.

Нагадаємо, сьогодні вночі на вулиці Клочківській в Харкові на парковці біля житлового будинку невідомий розстріляв автомобіль Audi, водій загинув на місці.

Як зясувалось пізніше загиблим виявився Аксельрод Едуард Леонідович 10.02.1972 року народження, який за повідомленням нардепа Ігоря Мосійчука, є комерсант, вдомий як "Едік Льопа".