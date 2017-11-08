Луценко: нужно вносить изменения относительно механизма формирования ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Верховная Рада Украины должна внести изменения в закон о Государственном бюро расследований в части механизма формирования Бюро. Такое мнение высказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает УНН.
"С моей точки зрения, эксперимент по назначению ГБР политиками не удался. И думаю, если до нового года этот механизм не сработает, необходимо вносить изменения в закон и выписывать другой механизм создания Государственного бюро расследований", - убежден генпрокурор.
Он подчеркнул, что полтора года комиссия не может избрать председателя ГБР. По его мнению, проблема в системе принятия решений.
Ранее Луценко заявил, что создание Государственного бюро расследований было задержано исключительно по политическим причинам.