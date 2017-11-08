Луценко: нужно вносить изменения относительно механизма формирования ГБР

"С моей точки зрения, эксперимент по назначению ГБР политиками не удался. И думаю, если до нового года этот механизм не сработает, необходимо вносить изменения в закон и выписывать другой механизм создания Государственного бюро расследований", - убежден генпрокурор.

Он подчеркнул, что полтора года комиссия не может избрать председателя ГБР. По его мнению, проблема в системе принятия решений.

Ранее Луценко заявил, что создание Государственного бюро расследований было задержано исключительно по политическим причинам.