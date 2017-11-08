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Луценко: потрібно вносити зміни щодо механізму формування ДБР

Луценко: потрібно вносити зміни щодо механізму формування ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Верховна Рада України має внести зміни до закону про Державне бюро розслідувань у частині механізму формування Бюро. Таку думку висловив Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час засідання комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає УНН.

"З моєї точки зору, експеримент з призначення ДБР політиками не вдався. І думаю, якщо до нового року цей механізм не спрацює, необхідно вносити зміни до закону й виписувати інший механізм створення Державного бюро розслідувань", - переконаний Генпрокурор.

Він підкреслив, що півтора роки комісія не може обрати голову ДБР. На його погляд, проблема є у системі прийняття рішень.

Раніше Луценко заявив, що створення Державного бюро розслідування було затримано виключно із політичних причин.

Українські Національні Новини

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