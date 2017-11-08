Луценко: потрібно вносити зміни щодо механізму формування ДБР

"З моєї точки зору, експеримент з призначення ДБР політиками не вдався. І думаю, якщо до нового року цей механізм не спрацює, необхідно вносити зміни до закону й виписувати інший механізм створення Державного бюро розслідувань", - переконаний Генпрокурор.

Він підкреслив, що півтора роки комісія не може обрати голову ДБР. На його погляд, проблема є у системі прийняття рішень.

Раніше Луценко заявив, що створення Державного бюро розслідування було затримано виключно із політичних причин.