Луценко: потрібно вносити зміни щодо механізму формування ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Верховна Рада України має внести зміни до закону про Державне бюро розслідувань у частині механізму формування Бюро. Таку думку висловив Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час засідання комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає УНН.
"З моєї точки зору, експеримент з призначення ДБР політиками не вдався. І думаю, якщо до нового року цей механізм не спрацює, необхідно вносити зміни до закону й виписувати інший механізм створення Державного бюро розслідувань", - переконаний Генпрокурор.
Він підкреслив, що півтора роки комісія не може обрати голову ДБР. На його погляд, проблема є у системі прийняття рішень.
Раніше Луценко заявив, що створення Державного бюро розслідування було затримано виключно із політичних причин.