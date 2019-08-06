Луценко пообещал написать заявление об увольнении по собственному желанию

КИЕВ. 6 августа. УНН. Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал написать заявление на увольнение по собственному желанию после того, как соберется первое заседание нового созыва Верховной Рады. Об этом он заявил в эфире радио “НВ”, передает корреспондент УНН.