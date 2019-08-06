Луценко пообещал написать заявление об увольнении по собственному желанию
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал написать заявление на увольнение по собственному желанию после того, как соберется первое заседание нового созыва Верховной Рады. Об этом он заявил в эфире радио “НВ”, передает корреспондент УНН.
“В ходе первой встречи с избранным президентом Украины Зеленским, которая была еще до инаугурации, я сказал, что как только будет избран новый парламент, я напишу заявление на имя спикера. Я готов к этому, жду имя спикера. Как только парламент соберется, сформирует руководящие органы парламента, я внесу заявление об отставке по собственному желанию”, — сказал он.
По словам Генпрокурора, он сделает это не потому, что считает себя плохим прокурором.
“Я уйду в отставку как Генпрокурор, который вернул стране краденых средств и активов на 4 млрд долларов”, — добавил Луценко.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский пообещал с новой Верховной Радой работать над выполнением всех своих предвыборных обещаний — в частности, о назначении нового Генерального прокурора.
Отвечая на вопрос журналиста о фамилии нового главы ГПУ, Президент сказал, что оно “точно не на „Лу“ начинается и не на „ко“ заканчивается”.
Как сообщал УНН, в мае 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что намерен работать в должности до полутора лет.