Луценко пообіцяв написати заяву на звільнення за власним бажанням
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Генпрокурор України Юрій Луценко пообіцяв написати заяву на звільнення за власним бажанням після того, як збереться Верховна Рада. Про це він заявив в ефірі радіо “НВ”, передає кореспондент УНН.
“В ході першої зустрічі з обраним президентом України Зеленським, яка була ще до його інаугурації, я сказав, що як тільки буде обрано новий парламент, я напишу заяву на ім’я спікера. Я готовий до цього, чекаю ім’я спікера. Як тільки парламент збереться, сформує керівні органи парламенту, я внесу заяву про відставку за власним бажанням”, — сказав він.
Зі слів Генпрокурора, він зробить це не тому, що вважає себе найгіршим прокурором.
“Я піду у відставку як генпрокурор, який повернув країні крадених коштів і активів на 4 млрд доларів”, — додав Луценко.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський пообіцяв з новою Верховною Радою працювати над виконанням всіх своїх передвиборчих обіцянок — зокрема, щодо призначення нового Генерального прокурора.
Відповідаючи на питання журналіста щодо прізвища нового очільника ГПУ, Президент сказав, що воно “точно не на „Лу“ починається і не на „ко“ закінчується”.
Як повідомляв УНН, у травні 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що має намір працювати на посаді до півтора року.