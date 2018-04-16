Луценко ожидает ускоренной процедуры экстрадиции Саркисяна

"Саркисян объявлен в международный розыск. Наши коллеги сообщили, что он находится на территории Франции. Поэтому наша задача сейчас - подготовить все материалы на экстрадицию. Задача французских коллег - идентифицировать окончательно личность. Мы предоставим дополнительные идентифицирующие материалы со своей стороны. Я общался с послом Франции и высказал пожелание как можно скорее решить вопрос экстрадиции", - сказал Луценко.

Он отметил, что сейчас Саркисян находится под личным обязательствам и под наблюдением французской полиции.

Как сообщал УНН, Саркисяна разыскивают по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство двух или более лиц (ч. 15 п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), из хулиганских побуждений (п.7 ч.2 ст. 115 УК), а также совершенное по предварительному сговору группой лиц (п.12 ч.2 ст. 115КК). Кроме того, речь идет о совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 Уголовного кодекса - умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом.

Напомним, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что во Франции задержан один из главных организаторов так называемых "титушок" Армен Саркисян.