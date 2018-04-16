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Луценко очікує пришвидшеної процедури екстрадиції Саркісяна

Луценко очікує пришвидшеної процедури екстрадиції Саркісяна

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко розраховує, що буде пришвидшена процедура екстрадиції одного з організаторів “тітушок” проти Євромайдану Армена Саркісяна із Франції. Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві, передає кореспондент УНН.

“Саркісян оголошений у міжнародний розшук. Наші колеги повідомили, що він знаходиться на території Франції. Тому наше завдання зараз підготувати всі матеріали на екстрадицію. Завдання французьких колег — ідентифікувати остаточно особу. Ми надамо додаткові ідентифікуючі матеріали зі свого боку. Я спілкувався із послом Франції і висловив побажання якомога швидше вирішити питання екстрадиції”, — сказав Луценко.

Він зазначив, що зараз Саркісян перебуває під особистим зобов’язанням і під наглядом французької поліції.

Як повідомляв УНН, Саркісяна розшукують за підозрою у вчиненні замаху на умисне вбивство двох або більше осіб (ч. 15, п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України), з хуліганських мотивів (п.7 ч.2 ст. 115 КК), а також вчинене за попередньою змовою групою осіб (п.12 ч.2 ст. 115КК). Крім того, йдеться про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу — умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом.

Нагадаємо, народний депутат Антон Геращенко повідомив, що у Франції затриманий один з головних організаторів так званих “тітушок” Армен Саркісян.

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