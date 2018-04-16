Луценко не видит в действиях Холодницкого криминала
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не видит в действиях руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого признаков уголовного преступления, а видит дисциплинарный проступок. Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Сразу скажу: никаких взяток, которые требовал получал Холодницкий, там (на записях - ред.) не зафиксировано. Поэтому уголовного преследования я на данный момент не вижу. Часть разговоров, указаний, требований, сказанных господином Холодницким, мы рассматриваем как грубое дисциплинарное нарушение наших внутренних норм. Поэтому обратились к КДКП", - сказал Луценко.
По его словам, КДКП имеет три варианта решения: отказать в удовлетворении заявлении, удовлетворить заявление - то есть освободить от должности или объявить выговор.
Как сообщал УНН, в марте в СМИ появилась информация, что в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого нашли "прослушку" - аппарат, который якобы был прикреплен к аквариуму у стола антикоррупционного прокурора. В медиа были сообщения, что "прослушивания" якобы могли установить сотрудники НАБУ с согласия Генпрокурора.
Впоследствии Генпрокурор Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ действительно проводят следственные действия в отношении Холодницкого.
В НАБУ заявили, что действительно некоторое время осуществляли следственные действия в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного совершения правонарушений Холодницким.
Сам директор НАБУ Сытник подтвердил, что прослушивание в кабинете Холодницкого осуществлялось около месяца.
Генпрокурор Луценко попросил КДКП рассмотреть вопрос о снятии Холодницкого с должности руководителя САП.
Холодницкий заявил, что будет ходатайствовать об отстранении с должности на время проведения следствия.