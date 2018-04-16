Луценко не вбачає у діях Холодницького криміналу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко не вбачає у діях керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького ознак кримінального злочину, а вбачає дисциплінарний проступок. Про це він заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам у Києві, передає кореспондент УНН.
“Відразу скажу: жодних хабарів, які вимагав чи отримував Холодницький, там (на записах — ред.) не зафіксовано. Тому кримінального переслідування я на цей момент не вбачаю. Частину розмов, вказівок, вимог, сказаних паном Холодницьким, ми розглядаємо як грубе дисциплінарне порушення наших внутрішніх норм. Тому звернулися до КДКП”, — сказав Луценко.
За його словами, КДКП має три варіанти рішення: відмовити в задоволенні заяві, задовольнити заяву — тобто звільнити з посади або оголосити догану.
Як повідомляв УНН, у березні в ЗМІ з’явилася інформація, що у кабінеті керівника САП Назара Холодницького знайшли “прослушку” — апарат, який нібито був прикріплений до акваріуму біля столу антикорупційного прокурора. У медіа були повідомлення, що “прослуховування” нібито могли встановити співробітники НАБУ за згоди Генпрокурора.
Згодом Генпрокурор Луценко заявив, що ГПУ та НАБУ і справді проводять слідчі дії щодо Холодницького.
У НАБУ заявили, що дійсно певний час здійснювали слідчі дії у рамках розслідування кримінального провадження за фактами ймовірного вчинення правопорушень Холодницьким.
Сам директор НАБУ Ситник підтвердив, що прослуховування у кабінеті Холодницького здійснювалося близько місяця.
Генпрокурор Луценко попросив КДКП розглянути питання зняття Холодницького з посади керівника САП.
Холодницький заявив, що буде клопотати про відсторонення від посади на час проведення слідства.