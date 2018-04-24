Луценко назвал источник коррупции в Украине

"Нам нужна так называемая деприватизация, которая была объявлена ​​Кабинетом министров в прошлом году, в этом году, но не была одобрена парламентом до сих пор. На сегодня это насущная необходимость из-за коррупции на государственном уровне. Как по мне, главный источник коррупции - внутри политической системы нашей страны", - сказал Генпрокурор.

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Антикорпцийний суд должен быть независимой структурой, в том числе, от Президента и Национального антикоррупционного бюро.