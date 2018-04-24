Луценко назвав джерело корупції в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що головне джерело корупції в середині політичної системи України. Про це він сказав під час антикорупційної дискусії в Європейському парламенті у Брюсселі, передає УНН.
“Нам потрібна так звана деприватизація, яка була оголошена Кабінетом міністрів минулого року, цього року, але не була схвалена парламентом досі. На сьогодні це нагальна потреба через корупцію на державному рівні. Як на мене, головне джерело корупції — всередині політичної системи нашої країни”, — сказав Генпрокурор.
Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Антикорпційний суд має бути незалежною структурою, в тому числі, від Президента та Національного антикорупційного бюро.