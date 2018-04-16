Луценко: Холодницкий на время проверки находится в отпуске

"Сам Назар Иванович Холодницкий был у меня. Мы общались, и он принял решение уйти на время в отпуск, при этом гарантируя, что он напишет свои объяснения (для КДКП - ред.) или даст устно. То есть будет сотрудничать с КДКП", - сказал Луценко.



По его словам, на время отпуска Холодницкого САП руководит его первый заместитель и определенную часть функций, в частности - подписи по подозрениям относительно отдельной категории лиц, выполняет сам Луценко. Также он за отсутствием Холодницкого будет участвовать в формировании следственных групп.



Как сообщал УНН, в марте в СМИ появилась информация, что в кабинете руководителя САП Назара Холодницьког в нашли "прослушку" - аппарат, который якобы был прикреплен к аквариуму у стола антикоррупционного прокурора. В медиа были сообщения, что "прослушивания" якобы могли установить сотрудники НАБУ с согласия Генпрокурора.

Впоследствии Генпрокурор Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ действительно проводят следственные действия по Холодницкого.

В НАБУ заявили , что действительно некоторое время осуществляли следственные действия в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного совершения правонарушений Холодницкого.

Сам директор НАБУ Сытник подтвердил, что прослушивание в кабинете Холодницкого осуществлялось около месяца.

Генпрокурор Луценко попросил КДКП рассмотреть вопрос о снятии Холодницкого с должности руководителя САП.

Холодницкий заявил, что будет ходатайствовать об отстранении от должности на время проведения следствия. В ГПУ в комментарии объяснили, что решение об отстранении Холодницкого на время следствия должен принимать КДКП.