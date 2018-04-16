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Луценко: Холодницький на час перевірки перебуває у відпустці

Луценко: Холодницький на час перевірки перебуває у відпустці

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький перебуває у відпустці на час перевірки його дії Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокуратури. Про це сьогодні в інтерв ю журналістам у Києві заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

"Сам Назар Іванович Холодницький був у мене. Ми спілкувалися, і він прийняв рішення піти на певний час у відпустку, при цьому гарантуючи, що він напише свої пояснення (для КДКП – ред.) або дасть усно. Тобто буде співпрацювати з КДКП", - сказав Луценко.

За його словами, на час відпустки Холодницького САП керує його перший заступник і певну частину функцій, зокрема, – підписи по підозрах щодо окремої категорії осіб, виконує сам Луценко. Також він за відсутністю Холодницького буде брати участь у формуванні слідчих груп.

Як повідомляв УНН, у березні в ЗМІ з’явилася інформація, що у кабінеті керівника САП Назара Холодницького знайшли “прослушку” — апарат, який нібито був прикріплений до акваріуму біля столу антикорупційного прокурора. У медіа були повідомлення, що “прослуховування” нібито могли встановити співробітники НАБУ за згоди Генпрокурора.

Згодом Генпрокурор Луценко заявив, що ГПУ та НАБУ і справді проводять слідчі дії щодо Холодницького.

У НАБУ заявили, що дійсно певний час здійснювали слідчі дії у рамках розслідування кримінального провадження за фактами ймовірного вчинення правопорушень Холодницьким.

Сам директор НАБУ Ситник підтвердив, що прослуховування у кабінеті Холодницького здійснювалося близько місяця.

Генпрокурор Луценко попросив КДКП розглянути питання зняття Холодницького з посади керівника САП.

Холодницький заявив, що буде клопотати про відсторонення від посади на час проведення слідства. У ГПУ у коментарі УНН пояснили, що рішення про відсторонення Холодницького на час слідства має приймати КДКП.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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