Луценко: голосование за снятие неприкосновенности может состояться уже осенью
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Голосование за законопроект о снятии депутатской неприкосновенности может состояться уже на следующей сессии Верховной Рады Украины - осенью этого года. Об этом представитель Президента в ВР Ирина Луценко заявила в кулуарах парламента, передает УНН.
"Я думаю, что задержки в этом вопросе не будет, все депутаты заинтересованы, те, которые говорили в своих предвыборных обещаниях, в своих партийных программах, о том, что они будут голосовать за снятие депутатской неприкосновенности. Я думаю, что все произойдет по процедуре, зал будет готов голосовать за это осенью", - заявила Луценко.
Так, Луценко отметила, что внесение этого вопроса в повестку дня будет происходить согласно процедуре.
"Согласно процедуре, а процедура требует определенных сроков внесения в Верховную Раду Украины, как только эта процедура будет соблюдена, подойдут сроки, они внесутся, и окончательное решение по снятию депутатской неприкосновенности мы будем рассматривать на следующей сессии. Так прописано в процедуре", - отметила она.
Напомним, 20 июня Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект Президента Петра Порошенко об отмене депутатской неприкосновенности народных депутатов со вступлением в силу с 1 января 2020 года.