Луценко: голосование за снятие неприкосновенности может состояться уже осенью

"Я думаю, что задержки в этом вопросе не будет, все депутаты заинтересованы, те, которые говорили в своих предвыборных обещаниях, в своих партийных программах, о том, что они будут голосовать за снятие депутатской неприкосновенности. Я думаю, что все произойдет по процедуре, зал будет готов голосовать за это осенью", - заявила Луценко.

Так, Луценко отметила, что внесение этого вопроса в повестку дня будет происходить согласно процедуре.

"Согласно процедуре, а процедура требует определенных сроков внесения в Верховную Раду Украины, как только эта процедура будет соблюдена, подойдут сроки, они внесутся, и окончательное решение по снятию депутатской неприкосновенности мы будем рассматривать на следующей сессии. Так прописано в процедуре", - отметила она.

Напомним, 20 июня Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект Президента Петра Порошенко об отмене депутатской неприкосновенности народных депутатов со вступлением в силу с 1 января 2020 года.



