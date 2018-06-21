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Луценко: голосование за снятие неприкосновенности может состояться уже осенью

Луценко: голосование за снятие неприкосновенности может состояться уже осенью

Киев  •  УНН

 • 8126 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Голосование за законопроект о снятии депутатской неприкосновенности может состояться уже на следующей сессии Верховной Рады Украины - осенью этого года. Об этом представитель Президента в ВР Ирина Луценко заявила в кулуарах парламента, передает УНН.

"Я думаю, что задержки в этом вопросе не будет, все депутаты заинтересованы, те, которые говорили в своих предвыборных обещаниях, в своих партийных программах, о том, что они будут голосовать за снятие депутатской неприкосновенности. Я думаю, что все произойдет по процедуре, зал будет готов голосовать за это осенью", - заявила Луценко.

Так, Луценко отметила, что внесение этого вопроса в повестку дня будет происходить согласно процедуре.

"Согласно процедуре, а процедура требует определенных сроков внесения в Верховную Раду Украины, как только эта процедура будет соблюдена, подойдут сроки, они внесутся, и окончательное решение по снятию депутатской неприкосновенности мы будем рассматривать на следующей сессии. Так прописано в процедуре", - отметила она.

Напомним, 20 июня Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект Президента Петра Порошенко об отмене депутатской неприкосновенности народных депутатов со вступлением в силу с 1 января 2020 года.

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