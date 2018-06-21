Луценко: голосування за зняття недоторканності може відбутися вже восени
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Голосування за законопроект про зняття депутатської недоторканості може відбутися вже на наступній сесії Верховної Ради України - осінню цього року. Про це представник Президента у ВР Ірина Луценко заявила в кулуарах парламенту, передає УНН.
"Я думаю, що затримки в цьому питанні не буде, всі депутати зацікавлені, ті, які говорили в своїх передвиборчих обіцянках, в своїх партійних програмах, про те, що вони будуть голосувати за зняття депутатської недоторканості. Я думаю, що все відбудеться по процедурі, зал буде готовий голосувати за це осінню", - завила Луценко.
Так, Луценко зазначила, що внесення цього питання на порядок денний буде відбуватися згідно з процедурою.
"Відповідно до процедури, а процедура вимагає певних термінів внесення у Верховну Раду України, як тільки ця процедура буде дотримана, підійдуть терміни, вони внесуться, і кінцеве рішення по зняттю депутатської недоторканості ми будемо розглядати на наступній сесії. Так прописано в процедурі", - зазначила вона.
Нагадаємо, 20 червня Конституційний суд України визнав конституційним законопроект Президента Петра Порошенка про скасування депутатської недоторканості народних депутатів з набранням чинності з 1 січня 2020 року.